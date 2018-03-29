Рентген-сканер заработал в аэропорту Хабаровска

Источник: Восток Медиа

«Данный аппарат предназначен для поиска в полостях человека. Не только в одежде, в которой можно спрятать что-то, но и внутри — оружие, пластид и так далее», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник отдела телекоммуникаций и связи Хабаровской таможни Андрей Бурдаков.

Современные рентген-аппараты безопасны для здоровья человека. При посещении икс-скана пассажир получает всего 0,4 микрозиверта — это в пять раз меньше, чем при полете на самолёте в течение семи часов. Всех пассажиров досматривать на новом оборудовании не будут, для этого нужны веские основания. Но какие — секрет службы.

Пока пройти в «процедурную» никого из пассажиров не приглашали — не было причин. Чаще запрещённые медикаменты, табак, колюще-режущие предметы прячут в сумках. Багаж встречает кинолог с собакой, которая знает около 20 запрещённых на ввоз запахов.

В 2017 году в международном аэропорту Хабаровска таможенники выявили 36 нарушений провоза запрещённых предметов и веществ. За первый квартал этого года — уже 21 случай.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сканер предназначен для проверки у физических лиц внутриполостных вложений и всего, что они перевозят на теле. Прибор должен существенно усложнить жизнь наркокурьерам.