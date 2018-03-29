Рентген-сканер заработал в аэропорту Хабаровска
В международном аэропорту Хабаровска появился
В международном аэропорту Хабаровска появился
«Данный аппарат предназначен для поиска в полостях человека. Не только в одежде, в которой можно спрятать
Современные
В 2017 году в международном аэропорту Хабаровска таможенники выявили 36 нарушений провоза запрещённых предметов и веществ. За первый квартал этого года — уже 21 случай.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сканер предназначен для проверки у физических лиц внутриполостных вложений и всего, что они перевозят на теле. Прибор должен существенно усложнить жизнь наркокурьерам.
Ещё в апреле прошлого года представители Хабаровской таможни рассказали о новинке, однако прибор не могли ввести в эксплуатацию — камнем преткновения стало получение всех разрешительных документов, которое в июле 2017-го вышло за финальную стадию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.