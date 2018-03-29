От граждан ждут сигналов о нарушениях в ТРЦ

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В Екатеринбурге прокуратура открыла горячую линию о нарушениях в торгово-развлекательных центрах. Сигналы принимаются по номеру (343) 229−59−24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Всего в Екатеринбурге насчитывается более 40 ТРЦ. Почти во всех них кинозалы и детские развлекательные центры находятся на верхних этажах. В случае пожара этажом ниже путь эвакуации может быть отрезан. Это может повлечь человеческие жертвы.

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Напомним, потрясшая всю страну трагедия произошла в ТРЦ «Зимняя вишня». Днём 25 марта на одном из верхних этажей возник пожар. Более 60 человек, из которых 41 ребёнок, погибли.

Ситуацию усугубило то, что дети, находившиеся в двух кинозалах на сеансе просмотра мультфильма, оказались заперты внутри. Выбраться они не смогли. Некоторые успели дозвониться до своих родственников и попрощаться.

После этого выяснилось. что во многих регионах России торгово-развлекательные комплексы не проверяли много лет в связи с надзорными каникулами. После трагедии в Кемерове первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман поручил региональным прокурорам провести во всех ТРК проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности.