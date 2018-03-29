От граждан ждут сигналов о нарушениях в ТРЦ
Детские центры и кинозалы находятся на верхних этажах.
Детские центры и кинозалы находятся на верхних этажах.
В Екатеринбурге прокуратура открыла горячую линию о нарушениях в
Всего в Екатеринбурге насчитывается более 40 ТРЦ. Почти во всех них кинозалы и детские развлекательные центры находятся на верхних этажах. В случае пожара этажом ниже путь эвакуации может быть отрезан. Это может повлечь человеческие жертвы.
Напомним, потрясшая всю страну трагедия произошла в ТРЦ «Зимняя вишня». Днём 25 марта на одном из верхних этажей возник пожар. Более 60 человек, из которых 41 ребёнок, погибли.
Ситуацию усугубило то, что дети, находившиеся в двух кинозалах на сеансе просмотра мультфильма, оказались заперты внутри. Выбраться они не смогли. Некоторые успели дозвониться до своих родственников и попрощаться.
После этого выяснилось. что во многих регионах России
При этом многие граждане, вполне справедливо, полагают, что когда всё уляжется и проверки прекратятся, трагедия может повториться, уже в другом месте. Уральцы готовы организовываться в мобильные группы и самостоятельно проверять ТРЦ на предмет нарушений. В случае выявления таковых они будут сообщать органам прокуратуры.
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