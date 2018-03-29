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08:59 (мск), источник: Apiural.ru

На стеле «Европа — Азия» появился указатель с расстоянием до «Артека»

ЕКАТЕРИНБУРГ. На Московском тракте на границе Европы и Азии появилась табличка с указанием расстояния до МДЦ «Артек». Об этом АПИ рассказали в Департаменте образования Администрации Екатеринбурга.

Источник: Мэрия Экатеринбурга

Представители международного детского центра «Артек» посетили Екатеринбург и приняли участие в Международной образовательной выставке-форуме SmartExpo-Ural, представив доклад на тему «Образовательное пространство международного детского центра “Артек”: возможности для развития и социализации личности».

Кроме участия в профессиональном мероприятии, представители республики Крым совершили экскурсию по уральской столице, в том числе посетив стелу «Европа — Азия».

«Когда мы прибыли на место границы Европы и Азии, то увидели, что на этом знаковом месте висят таблички с рассчитанным расстоянием до различных мест. Для укрепления сотрудничества между нами и Екатеринбургом наши дети своими руками изготовили табличку с указанием расстояния между столицей Урала и “Артеком” — 2 749 километров», — рассказала руководитель управления маркетинга МДЦ «Артек» Виктория Королева.

После прохождения необходимых согласований представители делегации Крыма закрепили табличку с указанием расстояния от Екатеринбурга до МДЦ «Артек» на границе Европы и Азии.

«По возвращении в Крым мы повесим точно такую же табличку с расстоянием до столицы Урала на нашей стеле “Артека”. Тем самым мы хотим показать, что “Артек” и Екатеринбург близки друг к другу», — добавила Виктория Королева.

© Служба новостей «АПИ».

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