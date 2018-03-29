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09:58 (мск), источник: Кубань 24

МЧС: из-за дождей в Крымском районе может подняться уровень воды в реках

Ухудшение погоды ожидается 29 марта по всей Кубани, пройдут обильные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 3 м/с

В Крымском районе они могут спровоцировать поднятие уровня воды в реках, сообщили в МЧС. Самые пиковые часы для возможной опасности — с 8:00 до 17:00.

Жителей района просят быть бдительными, обращать внимание на сообщения в мобильных телефонах и следить за теле- и радионовостями. Спасатели и метеорологи особенно пристально наблюдают за поведением Баканки, Адагума и Неберджая. Любой приходящий циклон специалисты держат под прицелом круглосуточно.

«Он постоянно отслеживается доплеровскими локаторами, системой спутникового наблюдения, мы циклон провожаем по всему краю и отслеживаем, где он усиливается, а где уменьшается, и даем своевремненные рекомендации главам», — рассказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Всего на Кубани 5 тыс. водных объектов. За их состоянием днем и ночью следят почти 200 тревожных датчиков.

Ливни прогнозируют и на Черноморском побережье — в Туапсе и Сочи, а также в Горячем Ключе и Белореченском районе.

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