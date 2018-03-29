В Минске объявлен месячник по уборке, благоустройству и озеленению города

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Самое время привести город в порядок после зимы. Месячник по уборке, благоустройству и озеленению начнется 1 апреля.

— Высадим во всех районах более 8,5 тысячи деревьев и 35 тысяч кустарников. Наведем порядок во дворах: уберем мусор, покрасим и отремонтируем детское оборудование и малые архитектурные формы. С учетом погодных условий начнем работы по устранению ям на дворовых проездах, — обозначает фронт работ начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.