В Минске объявлен месячник по уборке, благоустройству и озеленению города
Снег в Минске уже почти растаял, а температура днем уверенно держится на отметке выше нуля.
Снег в Минске уже почти растаял, а температура днем уверенно держится на отметке выше нуля.
Самое время привести город в порядок после зимы. Месячник по уборке, благоустройству и озеленению начнется 1 апреля.
— Высадим во всех районах более 8,5 тысячи деревьев и 35 тысяч кустарников. Наведем порядок во дворах: уберем мусор, покрасим и отремонтируем детское оборудование и малые архитектурные формы. С учетом погодных условий начнем работы по устранению ям на дворовых проездах, — обозначает фронт работ начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.
А в общественных субботниках, как ожидается, примут участие около 210 тысяч жителей. Графики повесят прямо на подъездах, помогут энтузиастам и инвентарем. Лопаты, метла, грабли есть в том числе у старших по домам, председателей товариществ.
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