Приморцев предупреждают об опасности тортов, купленных через соцсети
Обеспечить соблюдение санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто.
Обеспечить соблюдение санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто.
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности кондитерских изделий, которые продаются через соцсети физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Кондитерские изделия, первую очередь скоропортящиеся с содержанием крема (торты, пирожные), являются одними из наиболее опасных продуктов питания, могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие)», — говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор обращает внимание на то, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто, и риски для потребителя значительно возрастают.
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