Приморцев предупреждают об опасности тортов, купленных через соцсети

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности кондитерских изделий, которые продаются через соцсети физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Кондитерские изделия, первую очередь скоропортящиеся с содержанием крема (торты, пирожные), являются одними из наиболее опасных продуктов питания, могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие)», — говорится в сообщении ведомства.