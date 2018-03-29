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08:39 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцев предупреждают об опасности тортов, купленных через соцсети

Обеспечить соблюдение санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности кондитерских изделий, которые продаются через соцсети физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Кондитерские изделия, первую очередь скоропортящиеся с содержанием крема (торты, пирожные), являются одними из наиболее опасных продуктов питания, могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, продукция, изготовленная в домашних условиях не содержит необходимой для потребителя информации о составе продукта, что может стать причиной возникновения аллергических реакций, а также сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, пищевой ценности и так далее.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто, и риски для потребителя значительно возрастают.

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