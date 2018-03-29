Омичи могут пополнить проездной с помощью телефона
Для этого потребуется только «Мобильный банк».
Для этого потребуется только «Мобильный банк».
Омский «Пассажирсервис» запустил новый способ оплаты проездных. Теперь быстро и без комиссии пополнить свою транспортную карту смогут все клиенты Сбербанка. Для этого потребуется подключить услугу «Мобильный банк», если она у вас еще не установлена.
Отметим, пополнять проездной можно не только со смартфона, но и с обычного мобильного. Нужно лишь отправить на номер 900 СМС со словом «Омка», номером проездного и желаемой суммой (Омка ххххххххх 100), а затем ввести код подтверждения, который придет в ответном сообщении. Минимальная сумма платежа — 50 рублей.
Напомним, ранее омичи могли пополнять транспортные карты с помощью сайта, мобильного приложения или банкомата Сбербанка.
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