Омичи могут пополнить проездной с помощью телефона

Омский «Пассажирсервис» запустил новый способ оплаты проездных . Теперь быстро и без комиссии пополнить свою транспортную карту смогут все клиенты Сбербанка. Для этого потребуется подключить услугу «Мобильный банк», если она у вас еще не установлена.

Отметим, пополнять проездной можно не только со смартфона, но и с обычного мобильного. Нужно лишь отправить на номер 900 СМС со словом «Омка», номером проездного и желаемой суммой (Омка ххххххххх 100), а затем ввести код подтверждения, который придет в ответном сообщении. Минимальная сумма платежа — 50 рублей.