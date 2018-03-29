Трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для автобусов
В Хабаровском крае открыли для движения автобусов трассу Хабаровск —
В Хабаровском крае открыли для движения автобусов трассу Хабаровск —
«Трасса Хабаровск — Комсомольск открыта, а вот на участках в Солнечном районе и на участке автодороги Лидога — Ванино движение для автобусов приостановлено. Там ждут улучшения дорожных условий», — рассказала корреспонденту агентства инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Ольга Голубева.
Агентство писало, что ночью на междугородней трассе
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