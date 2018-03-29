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11:36 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для автобусов

В Хабаровском крае открыли для движения автобусов трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Движение транспорта возобновили в 14:30, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Трасса Хабаровск — Комсомольск открыта, а вот на участках в Солнечном районе и на участке автодороги Лидога — Ванино движение для автобусов приостановлено. Там ждут улучшения дорожных условий», — рассказала корреспонденту агентства инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Трассу закрыли вечером 28 марта. Из-за циклона на дорогах, связывающих Комсомольск-на-Амуре и Лидогу, Ванино, ухудшилась видимость, появился гололёд. Позже движение автобусов приостановили на трассах Комсомольск-на-Амуре — Солнечный и Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый.

Агентство писало, что ночью на междугородней трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск в районе подъёма у дач «Электрон» из-за плохого состояния дороги образовался крупный затор. В него попали больше 150 легковых автомобилей, четыре пассажирских автобуса и нескольких фур. Пробка продолжалась больше часа.

Из-за непогоды была закрыта и паромная переправа Ванино — Холмск. Она возобновила работу после улучшений погодных условий.

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