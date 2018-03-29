Чемпионат по чтению вслух «Страница 18» состоится в Нижнем Новгороде 1 апреля
В финале участникам предстоит прочитать три разных стихотворения Андрея Вознесенского.
В финале участникам предстоит прочитать три разных стихотворения Андрея Вознесенского.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 29 марта в 11:00 в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района начнётся районный этап чемпионата по чтению вслух «Страница 18».
Согласно информации, участниками мероприятия станут старшеклассники.
По словам организаторов, после каждого выступления жюри оценит технику чтения и артистизм по шестибальной шкале. По итогам трёх раундов результаты суммируются и трое лучших пройдут в финальный раунд. В финале участникам предстоит прочитать три разных стихотворения Андрея Вознесенского.
Победитель будет выбран простым голосованием жюри. Он получит книгу в подарок, а также сможет представлять район в финале городских соревнований, которые пройдут 1 апреля.
Напомним, «Горьковская неделя» проходит в детских муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода
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