Чемпионат по чтению вслух «Страница 18» состоится в Нижнем Новгороде 1 апреля

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 29 марта в 11:00 в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района начнётся районный этап чемпионата по чтению вслух «Страница 18».

Согласно информации, участниками мероприятия станут старшеклассники.

По словам организаторов, после каждого выступления жюри оценит технику чтения и артистизм по шестибальной шкале. По итогам трёх раундов результаты суммируются и трое лучших пройдут в финальный раунд. В финале участникам предстоит прочитать три разных стихотворения Андрея Вознесенского.

Победитель будет выбран простым голосованием жюри. Он получит книгу в подарок, а также сможет представлять район в финале городских соревнований, которые пройдут 1 апреля.