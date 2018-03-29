Дарья Домрачева назвала прошедший сезон невероятно сложным
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась в Instagram эмоциями от прошедшего сезона.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась в Instagram эмоциями от прошедшего сезона.
«Невероятно сложный сезон… Сезон испытаний и сезон преодолений… И как же хорошо, что он закончился на такой приятной ноте», — отметила она.
Напомним, что именно белоруска выиграла последнюю гонку сезона. «Спасибо всем, кто рядом! Спасибо всем, кто со мной», — добавила Дарья Домрачева.
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