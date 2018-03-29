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13:31 (мск), источник: АиФ Самара

Максимальное половодье ожидается на нескольких на реках

В среду, 28 марта, состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей, которое провёл врио первого вице-губернатора, руководитель штаба Александр Нефёдов, сообщает правительство Самарской области.

Источник: AP 2018

В заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.

Вначале заседания была заслушана информация о гидрометеорологической обстановке на водных объектах региона. Как рассказал руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, осеннее увлажнение почвы в 2017 году в бассейнах рек региона составило 103−123% от нормы. По данным на 25 марта 2018 года запасы воды в снеге в бассейне реки Самара — 93%, остальных рек 104−216% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составляет 50 см (294% от нормы). Глубина промерзания почвы в среднем — 53 см (норма на эту дату 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках 11−56 см.

По уточнённым прогнозам максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 30 — 175 см на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы в первой декаде апреля.

Запас воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду 117 мм (110% от нормы). Во втором квартале прогноз бокового притока Куйбышевского водохранилища ожидается в пределах 3200 — 4000 м³ в секунду (104% от нормы), что в пределах значений прошлого года. По состоянию на 28 марта уровень воды у Тольятти — 52,54 м, у Самары — 29,7 м, толщина льда соответственно 60 см и 51 см.

Прогноз максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будет составлен в апреле после утверждения графика сброса воды.

По сведениям Росгидромета в этом году март несколько холоднее, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор (минусовые температуры в ночное время) сдерживает бурное таянье снега. Однако, как подчеркнул Александр Нефёдов, организациям энергоснабжения необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности работы объектов электро- и теплоэнергетики в паводковый период.

Присутствовавшие на заседании руководители предприятий ТЭК заверили, что к паводковому периоду готовы. Сделан запас необходимого оборудования, материалов, техники, ГСМ. Сформированы оперативные и ремонтные бригады. Проведены осмотры объектов (подстанций, линий электропередач и т. д.), которые могут оказаться в зонах подтопления. Уже прошли противоаварийные тренировки, инструктажи персонала на случай возникновения аварий. Постоянно осуществляется мониторинг паводковой обстановки.

Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия для оперативного информирования и реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и координации действий при их устранении.

Активно идёт подготовка Филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулёвская ГЭС» к прохождению паводковых вод. По информации директора Филиала Олега Леонова, на Жигулёвской ГЭС создано аварийно-спасательное формирование, которое обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Опробована и находится в рабочем состоянии локальная система оповещения населения. Подготовка водохранилища (сработка) к приёму паводковых вод продолжается.

«Наша главная задача в период паводка — обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций. Крайне важно не допустить ухудшения жизнеобеспечения населения, обеспечить нормальное функционирование организаций, предприятий, учреждений. О возникающих нарушениях в работе объектов ЖКХ и ТЭК необходимо оперативно сообщать координирующим органам», — сказал Александр Нефёдов.

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