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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске продадут 22 объекта непрофильного муниципального имущества

Общая площадь объектов, выставляемых на торги, — более 26 000 «квадратов».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске продадут 22 объекта непрофильного муниципального имущества. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Как говорят в департаменте, общая площадь объектов, выставленных на продажу, — более 26 000 «квадратов», площадь земельных участков, которые планируют продать на апрельских торгах, — более 32 000 квадратных метров. Объекты расположены во всех районах краевого центра.

— Планируемый размер бюджетных поступлений, исходя из стартовой цены, составит порядка 172,8 миллионов рублей, — комментируют в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.

Торги по этим объектам должны пройти в апреле.

КОНКРЕТНО.

Где посмотреть полный список объектов, выставляемых на торги в следующем месяце:

— на сайте городской администрации по этой ссылке.

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