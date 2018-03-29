В Красноярске продадут 22 объекта непрофильного муниципального имущества
Общая площадь объектов, выставляемых на торги, — более 26 000 «квадратов».
Общая площадь объектов, выставляемых на торги, — более 26 000 «квадратов».
В Красноярске продадут 22 объекта непрофильного муниципального имущества. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Как говорят в департаменте, общая площадь объектов, выставленных на продажу, — более 26 000 «квадратов», площадь земельных участков, которые планируют продать на апрельских торгах, — более 32 000 квадратных метров. Объекты расположены во всех районах краевого центра.
— Планируемый размер бюджетных поступлений, исходя из стартовой цены, составит порядка 172,8 миллионов рублей, — комментируют в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.
Торги по этим объектам должны пройти в апреле.
КОНКРЕТНО.
Где посмотреть полный список объектов, выставляемых на торги в следующем месяце:
— на сайте городской администрации по этой ссылке.
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