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10:01 (мск), источник: VN.ru

Неубиваемая яма возродилась на новосибирской дороге

Легендарная яма снова появилась на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска. Об этом рассказал местный маркетолог Дмитрий Мишин, который ведет в Twitter страничку от имени ямы. Долгое время она «жила», пока ее, наконец, не закатали вместе с люком в асфальт в апреле 2017 года.

«И снова здравствуйте! Яма на Котовского просит передать для МКУ «Управление дорожного строительства Новосибирска» песню «Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом», — говорится в твит-сообщении «Ямы на Котовского».

По словам Дмитрия Мишина, выбоина начала снова разрастаться после схода снега. Пока никто из автомобилистов не пострадал от вернувшейся с того света ямы, однако очевидно, что она будет разрастаться и создавать аварийную ситуацию.

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Ранее яма на Котовского стала своего рода знаменитостью среди жителей Новосибирска. Доходило до того, что инициативные граждане поздравляли яму с днем рождения. Они собирались рядом с выбоиной, держа в руках воздушные шарики, взамен яма угощала их тортом.

«Ее пытались засыпать пару раз, но все вымывало водой. После того, как я завел страничку ямы в соцсетях и про это рассказали журналисты, здесь появились дорожные службы. На камеру одному из местных телеканалов какой-то чиновник заявил, что с ямой на Котовского покончено. Но, увы, дорожники перепутали и заасфальтировали дыру в 15 метрах на совсем другом участке дороги. Таких ям на улице Котовского много! Мою же потом засыпали дважды каким-то шлаком, но куда там — она снова появилась этой весной», — рассказывал Дмитрий Мишин в апреле прошлого года.

На днях дорожники определили первые улицы для весеннего ремонта в 2018 году в Новосибирске. К работам подрядчики приступят после наступления среднесуточного положительного температурного режима и схода снега. VN.ru опубликовал список улиц, на которых будет проводиться ремонт в первую очередь.

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