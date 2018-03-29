Неубиваемая яма возродилась на новосибирской дороге

«И снова здравствуйте! Яма на Котовского просит передать для МКУ «Управление дорожного строительства Новосибирска» песню «Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом», — говорится в твит-сообщении «Ямы на Котовского».

По словам Дмитрия Мишина, выбоина начала снова разрастаться после схода снега. Пока никто из автомобилистов не пострадал от вернувшейся с того света ямы, однако очевидно, что она будет разрастаться и создавать аварийную ситуацию.

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Ранее яма на Котовского стала своего рода знаменитостью среди жителей Новосибирска. Доходило до того, что инициативные граждане поздравляли яму с днем рождения. Они собирались рядом с выбоиной, держа в руках воздушные шарики, взамен яма угощала их тортом.

«Ее пытались засыпать пару раз, но все вымывало водой. После того, как я завел страничку ямы в соцсетях и про это рассказали журналисты, здесь появились дорожные службы. На камеру одному из местных телеканалов какой-то чиновник заявил, что с ямой на Котовского покончено. Но, увы, дорожники перепутали и заасфальтировали дыру в 15 метрах на совсем другом участке дороги. Таких ям на улице Котовского много! Мою же потом засыпали дважды каким-то шлаком, но куда там — она снова появилась этой весной», — рассказывал Дмитрий Мишин в апреле прошлого года.