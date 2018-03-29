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10:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ожидается дождь, а затем резкое похолодание

Грядущие выходные обещают быть холодными и скользкими.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Om1.ru

Синоптики прогнозируют омичам совершенно не весенние выходные. В Обь-Иртышском УГМС подтвердили, что сегодня, 29 марта, в течение дня возможен дождь и мокрый снег разной интенсивности. При этом температура будет оставаться плюсовой.

А затем, сегодня ночью или завтра утром ожидается резкое похолодание до -10 градусов. В связи с этим омичам стоит приготовиться к серьезным гололедным явлениям, а региональным травматологиям — к наплыву пациентов.

По данным сервиса «Гисметео», завтра в течение дня температура воздуха составит от -10 до 14 градусов, в субботу ночью и утром будет −17…−19 градусов и только во второй половине дня начнет теплеть — до -7.

Возвращение приятной плюсовой температуры ожидается не раньше среды, 4 апреля. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют в дневные часы от 0 до -9 градусов.

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