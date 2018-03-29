В Омске ожидается дождь, а затем резкое похолодание

Источник: Om1.ru

Синоптики прогнозируют омичам совершенно не весенние выходные. В Обь-Иртышском УГМС подтвердили, что сегодня, 29 марта, в течение дня возможен дождь и мокрый снег разной интенсивности. При этом температура будет оставаться плюсовой.

А затем, сегодня ночью или завтра утром ожидается резкое похолодание до -10 градусов. В связи с этим омичам стоит приготовиться к серьезным гололедным явлениям, а региональным травматологиям — к наплыву пациентов.

По данным сервиса «Гисметео», завтра в течение дня температура воздуха составит от -10 до 14 градусов, в субботу ночью и утром будет −17…−19 градусов и только во второй половине дня начнет теплеть — до -7.