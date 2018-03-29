Весенний снегопад в Самаре побил 17-летний рекорд
Снег еще вернется на этой неделе в Самарскую область.
Снег еще вернется на этой неделе в Самарскую область.
Погода в Самаре вновь установила «снежный» рекорд. Вчера, 28 марта, в областной столице был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Последний раз такой снежный март был в 2001 году. Тогда за день выпало 8,6 мм снега. В этом же году Самару засыпало на 17 мм.
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, снег еще вернется на этой неделе в Самарскую область. Он пройдет в субботу, 31 марта. Ожидается, что осадки будут небольшие.
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