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10:24 (мск), источник: Newsroom24.ru

Говядина, баранина и молоко подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на творог и пшеничную муку.

Источник: Newsroom24.ru

Баранина, говядина и молоко подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Статистика приводится в период с 19 по 26 марта. Средняя цена на говядину снизилась на 0,4%, на баранину — на 1,1%, на молоко — на 0,4%.

Также подешевел творог и пшеничная мука.

Стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава региона Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

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