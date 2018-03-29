Говядина, баранина и молоко подешевели в Нижегородской области
Также снизились цены на творог и пшеничную муку.
Также снизились цены на творог и пшеничную муку.
Баранина, говядина и молоко подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
Статистика приводится в период с 19 по 26 марта. Средняя цена на говядину снизилась на 0,4%, на баранину — на 1,1%, на молоко — на 0,4%.
Также подешевел творог и пшеничная мука.
Стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава региона Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.
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