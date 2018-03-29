Хабаровских собак загонят на площадку
На её обустройство хабаровчане уже получили специальный грант.
На её обустройство хабаровчане уже получили специальный грант.
Хабаровчане Константин Садовой, Александр Крылов и Софья Лисеенко представили на Всероссийский конкурс проектов «Творческие инициативы молодежи» идею организации в дальневосточной столице первой специализированной площадки для комфортного выгула собак, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как считают авторы проекта, до сих пор в краевом центре не сформировалась культура выгула домашних питомцев. Хозяева четвероногих выгуливают собак там, где удобно и не утруждают себя уборкой отходов жизнедеятельности. В результате возникают конфликты с теми людьми, которые ратуют за чистоту во дворах и на газонах.
— Об этой проблеме я знаю не со стороны, у меня тоже есть собака, хотя и маленькая. Поэтому когда в краевом министерстве молодежной политики нам предложили участвовать в конкурсе молодежных проектов — согласились, — рассказывает Константин Садовой.
— Площадка размером 25×25м будет обязательно огорожена, чтобы собаки могли свободно себя чувствовать. На ней мы хотим разместить теплый домик, где хозяева животных могут погреться в холода, выпить кофе или чай. Мы планируем установить на площадке тренажеры для собак и пригласить к сотрудничеству специалистов кинологической службы.
— Пока мы не определились с местом для площадки. На днях будем обсуждать этот вопрос в департаменте ахитектуры и градостроительства. Но мы с Александром хотим, чтобы она находилась
Полгода и 1,5 млн грантовых рублей по мнению победителей, должно хватить на реализацию проекта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.