Хабаровских собак загонят на площадку

Хабаровчане Константин Садовой, Александр Крылов и Софья Лисеенко представили на Всероссийский конкурс проектов «Творческие инициативы молодежи» идею организации в дальневосточной столице первой специализированной площадки для комфортного выгула собак, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как считают авторы проекта, до сих пор в краевом центре не сформировалась культура выгула домашних питомцев. Хозяева четвероногих выгуливают собак там, где удобно и не утруждают себя уборкой отходов жизнедеятельности. В результате возникают конфликты с теми людьми, которые ратуют за чистоту во дворах и на газонах.

— Об этой проблеме я знаю не со стороны, у меня тоже есть собака, хотя и маленькая. Поэтому когда в краевом министерстве молодежной политики нам предложили участвовать в конкурсе молодежных проектов — согласились, — рассказывает Константин Садовой.

По профессии Александр — архитектор, Константин — художник, а Софья — инженер. На конкурс друзья представили проект специализированной площадки для выгула и дрессуры собак. Продумали все до деталей, но все-таки не были уверены, что выиграют грант.

— Площадка размером 25×25м будет обязательно огорожена, чтобы собаки могли свободно себя чувствовать. На ней мы хотим разместить теплый домик, где хозяева животных могут погреться в холода, выпить кофе или чай. Мы планируем установить на площадке тренажеры для собак и пригласить к сотрудничеству специалистов кинологической службы.

По словам Константина, площадка будет бесплатной. Единственное, за что нужно будет заплатить хозяевам собак — специальный пакет для отходов.

— Пока мы не определились с местом для площадки. На днях будем обсуждать этот вопрос в департаменте ахитектуры и градостроительства. Но мы с Александром хотим, чтобы она находилась где-то в Центральном районе Хабаровска, например в парке Динамо, на Набережной или одном из бульваров. Поскольку такая площадка станет первой в нашем городе, она должна послужить примером культурного содержания собак. Возможно, кто-то последует за нами, — поясняет Константин Садовой.