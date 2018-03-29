Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Нюша призналась, что все время думает о беременности
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
11:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровских собак загонят на площадку

На её обустройство хабаровчане уже получили специальный грант.

Хабаровчане Константин Садовой, Александр Крылов и Софья Лисеенко представили на Всероссийский конкурс проектов «Творческие инициативы молодежи» идею организации в дальневосточной столице первой специализированной площадки для комфортного выгула собак, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как считают авторы проекта, до сих пор в краевом центре не сформировалась культура выгула домашних питомцев. Хозяева четвероногих выгуливают собак там, где удобно и не утруждают себя уборкой отходов жизнедеятельности. В результате возникают конфликты с теми людьми, которые ратуют за чистоту во дворах и на газонах.

 — Об этой проблеме я знаю не со стороны, у меня тоже есть собака, хотя и маленькая. Поэтому когда в краевом министерстве молодежной политики нам предложили участвовать в конкурсе молодежных проектов — согласились, — рассказывает Константин Садовой.

По профессии Александр — архитектор, Константин — художник, а Софья — инженер. На конкурс друзья представили проект специализированной площадки для выгула и дрессуры собак. Продумали все до деталей, но все-таки не были уверены, что выиграют грант.

 — Площадка размером 25×25м будет обязательно огорожена, чтобы собаки могли свободно себя чувствовать. На ней мы хотим разместить теплый домик, где хозяева животных могут погреться в холода, выпить кофе или чай. Мы планируем установить на площадке тренажеры для собак и пригласить к сотрудничеству специалистов кинологической службы.

По словам Константина, площадка будет бесплатной. Единственное, за что нужно будет заплатить хозяевам собак — специальный пакет для отходов.

 — Пока мы не определились с местом для площадки. На днях будем обсуждать этот вопрос в департаменте ахитектуры и градостроительства. Но мы с Александром хотим, чтобы она находилась где-то в Центральном районе Хабаровска, например в парке Динамо, на Набережной или одном из бульваров. Поскольку такая площадка станет первой в нашем городе, она должна послужить примером культурного содержания собак. Возможно, кто-то последует за нами, — поясняет Константин Садовой.

Полгода и 1,5 млн грантовых рублей по мнению победителей, должно хватить на реализацию проекта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бюджет Хабаровского края вырос
В Хабаровском крае двухмесячных детей принимают в ясли
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Захарова сравнила доклад Британии с детскими картинками
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь