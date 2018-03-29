Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к участникам IV съезда молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жас Отан» — это движение, объединяющее тысячи активных молодых образованных патриотов, которые поддерживают все мои инициативы и стратегические планы. С первых дней независимости молодежным вопросам уделялось мое главное внимание и государства, в этой сфере реализованы десятки программ. Я твердо верю, что молодые люди знают о результатах этой работы и чувствуют нашу заботу, — отметил глава государства, обращение которого на гала-форуме зачитала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова.

Президент напомнил, что сегодня весь мир переживает серьезные изменения, вступая эпоху Четвертой промышленной революции.

«Для того чтобы достичь долгосрочных целей, мы должны интенсивно использовать эти изменения в свою пользу. Вот почему мы начали политическую, экономическую, духовную и социальную модернизацию в Казахстане», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

«Вы не просто будущее страны. Вы то поколение, которое будет реализовывать цели, определенные мной. Я призываю вас многогранно развиваться, заниматься спортом и искусством, изучать иностранные языки, глубже изучать наследие отечественной и мировой литературы и, самое главное, стать передовыми специалистами в своей сфере в мире», — призвал глава государства, обращаясь к молодежи.