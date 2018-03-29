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10:12 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму обнаружена партия поддельной одежды спортивных брендов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Крымские таможенники выявили у индивидуального предпринимателя в Симферополе целую партию контрафактной спортивной одежды ведущих мировых брендов.

Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Поддельная одежда маркировалась торговыми марка известных брендов Adidas, Puma и Nike.

«При проведении контрольных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего розничную торговлю товарами народного потребления, должностные лица Крымской таможни выявили и изъяли 351 единицу спортивной одежды и обуви, содержащие объекты интеллектуальной собственности. Кроссовки, бутсы, футболки, шорты, куртки и гетры были маркированы известными товарными знаками, среди которых Adidas, Nike, Puma. Разрешения правообладателей товарных знаков на реализацию и хранение данной продукции у предпринимателя отсутствовали», — сообщают в Крымской таможне.

По оценкам представителей правообладателей брэндов, общий ущерб составил 2 миллиона 696 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности.

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