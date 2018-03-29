В Крыму обнаружена партия поддельной одежды спортивных брендов

«При проведении контрольных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего розничную торговлю товарами народного потребления, должностные лица Крымской таможни выявили и изъяли 351 единицу спортивной одежды и обуви, содержащие объекты интеллектуальной собственности. Кроссовки, бутсы, футболки, шорты, куртки и гетры были маркированы известными товарными знаками, среди которых Adidas, Nike, Puma. Разрешения правообладателей товарных знаков на реализацию и хранение данной продукции у предпринимателя отсутствовали», — сообщают в Крымской таможне.