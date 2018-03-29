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14:35 (мск), источник: БЕЛТА

Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю

Согласно данным Китайского национального космического агентства, станция «Тяньгун-1» упадет в период с 31 марта по 4 апреля. Падение будет неконтролируемым.

Источник: БЕЛТА

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») сойдет с орбиты и может упасть на планету Земля в период с 30 марта по 2 апреля. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на прогноз Европейского космического агентства (ESA).

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Согласно данным Китайского национального космического агентства, станция «Тяньгун-1» упадет в период с 31 марта по 4 апреля. Падение будет неконтролируемым.

Ожидается, что большая часть «Тяньгун-1» сгорит при падении в плотных слоях атмосферы планеты, однако часть обломков станции может достигнуть поверхности Земли. При этом в агентстве ESA отмечают, что риск для человека от падения элементов станции невелик — большая часть возможной полосы падения либо не заселена, либо покрыта водой.

Запуск станции «Тяньгун-1» был осуществлен 29 сентября 2011 года. Аппарат позволил КНР стать третьей, после России и США, страной, которая может запустить собственную пилотируемую космическую станцию. На «Тяньгун-1» отрабатывались технологии стыковки в космосе и системы жизнеобеспечения. «Тяньгун-1» состоит из двух компонентов: ресурсного модуля, который содержит солнечные батареи и силовые установки космической лаборатории, и экспериментального модуля, предназначенного для размещения астронавтов и научной работы. Опыт «Тяньгун-1» позволил в 2016 году запустить орбитальную станцию «Тяньгун-2».

В конце марта 2016 года станция «Тяньгун-1» прекратила функционирование. Сначала прогнозировалось, что «Тяньгун-1» сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее расчеты показали, что «Небесный дворец» прекратит свое существование весной 2018 года.

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