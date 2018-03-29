Кругобайкальскую железную дорогу представили на международной выставке в Иркутске
Почти 100 участников. В Иркутске открылась международная выставка «Байкалтур». Где предлагают отдохнуть?
Почти 100 участников. В Иркутске открылась международная выставка «Байкалтур». Где предлагают отдохнуть?
— Мы хотим сохранить именно культурное наследие. Это не только железнодорожников, это наше достояние России. Мы сегодня и платформы стараемся, какие они были в 1900 году, такие же и оставить. Чтобы именно окунуться в тот 1900−1910 год, — говорит заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти ВСЖД Александр Парщиков.
В прошлом году на КБЖД запустили продажу единого билета. За один день — путешествие на корабле, паровозе и автобусе. Из Иркутска — через Слюдянку или Листвянку. Кому как нравится.
— Там очень здорово, хочется туда возвращаться постоянно. За один день такое путешествие, смотрите потрясающие тоннели невероятной красоты.
На выставке «Байкалтур» Российские железные дороги — в центре зала. Со своими предложениями в туристической сфере. Это дома отдыха, санатории специальные маршруты в Иркутской области и республике Бурятия.
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