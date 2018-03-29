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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярская школьница стала «Юной топ-моделью» страны

В лидеры пробились сразу две юные красноярки.

Две школьница из Красноярска пробились в лидеры на конкурсе «Российская красавица 2018», который прошёл 26 марта в Москве.

В номинации «Юная топ-моделью» победу одержала 15-летняя Вера Казимирова. Школьница увлекается литературой, модой, историей, иностранными языками, философией и психологией. Как признается сама девочка, она очень разносторонний человек.

После победы в соцсетях школьница поблагодарила всех за поддержку.

«Большое спасибо всем тем, кто голосовал за меня и старался всячески поддержать. Без вас мне было бы намного труднее», — пишет Вера.

Большое впечатление на жюри произвела и еще одна красноярка. Полина Авдей получила корону второй вице-мисс. Известно, что девочка учится в 8-м классе. Увлекается танцами, модой, изучением иностранных языков.

Отметим, что обе школьницы впервые принимали участие в конкурсе всероссийского уровня.

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