Готовь сани летом: в Хабаровске начали набирать матросов-спасателей

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, посты будут находиться на территории центральной набережной, базы отдыха «Дельфин», в районах заводов «Амуркабель» и «Дальдизель». Вести дежурство будут 16 спасателей, их вакансии пока свободны.
«Людей мы набираем уже сейчас. Они должны пройти обучение, инструктажи. Мы их подготовим и официально оформим в штат», — рассказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ Хабаровска Алексей Шабловский.
Матросы-спасатели начнут работать 15 мая и будут нести дежурство до 31 августа. Им предоставляют полный соцпакет, обещают зарплату в 18−20 тысяч рублей за работу с графиком 2/2. Они будут следить за порядком на пляжных зонах, проводить профилактические беседы с отдыхающими, а также спасать утопающих и оказывать им первую помощь, если потребуется: в прошлом году они пришли на выручку 16 горожанам.
«Один из них был иностранец. Он приехал в Хабаровск на подработку, во время отдыха захотел искупаться и не справился с течением. На помощь пришли наши ребята. Также в прошлом году течением унесло двоих детей. Матросы-спасатели уже на лодке отправились прочёсывать прибрежную зону и нашли “потеряшек”. Во время дежурств пришлось оказывать и первую помощь, за ней обратились 27 человек. Мы считаем, что специалисты отработали весь сезон эффективно», — отметил Алексей Шабловский.
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