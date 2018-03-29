Готовь сани летом: в Хабаровске начали набирать матросов-спасателей

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, посты будут находиться на территории центральной набережной, базы отдыха «Дельфин», в районах заводов «Амуркабель» и «Дальдизель». Вести дежурство будут 16 спасателей, их вакансии пока свободны.

«Людей мы набираем уже сейчас. Они должны пройти обучение, инструктажи. Мы их подготовим и официально оформим в штат», — рассказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ Хабаровска Алексей Шабловский.

Матросы-спасатели начнут работать 15 мая и будут нести дежурство до 31 августа. Им предоставляют полный соцпакет, обещают зарплату в 18−20 тысяч рублей за работу с графиком 2/2. Они будут следить за порядком на пляжных зонах, проводить профилактические беседы с отдыхающими, а также спасать утопающих и оказывать им первую помощь, если потребуется: в прошлом году они пришли на выручку 16 горожанам.