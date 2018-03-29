В Башкирии прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь
Башгидромет сообщает, что весна в республику придёт не раньше 3 апреля.
Башгидромет сообщает, что весна в республику придёт не раньше 3 апреля.
А сегодня, 29 марта, синоптики обещают мокрый снег, переходящий в снег, по
30 марта в отдельных районах слабый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами до -23°, днем -1,-6°, в горных районах до +2°.
31 марта в отдельных районах слабый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, местами до -20°; днем -1,-6°, в горных районах до +2°.
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