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10:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь

Башгидромет сообщает, что весна в республику придёт не раньше 3 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ГТРК Башкортостан

А сегодня, 29 марта, синоптики обещают мокрый снег, переходящий в снег, по северо-западу небольшой снег, днем местами небольшой снег, слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем 0,-5°.

30 марта в отдельных районах слабый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами до -23°, днем -1,-6°, в горных районах до +2°.

31 марта в отдельных районах слабый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, местами до -20°; днем -1,-6°, в горных районах до +2°.

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