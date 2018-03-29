В Башкирии прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь

А сегодня, 29 марта, синоптики обещают мокрый снег, переходящий в снег, по северо-западу небольшой снег, днем местами небольшой снег, слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем 0,-5°.