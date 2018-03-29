В Кишиневе проведут тестовые эвакуации из торговых центров
Сегодня, 29 марта, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проведет тестовые эвакуации людей из развлекательных зон.
Сегодня, 29 марта, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проведет тестовые эвакуации людей из развлекательных зон.
Первое учение будет организовано администрацией торгового центра, который находится в Кишиневе на бульваре Негруцци, 2/3.
Начало учений назначено на 12:00. Кроме тестовых эвакуаций инспекторат проведет противопожарные тренировки во всех торговых центрах Кишинева.
Actualitati.md напоминает, что 25 марта случился пожар ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. В результате трагедии в торговом центре погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В списке пропавших без вести до сих пор числятся 77 человек.
Огромного числа жертв можно было бы избежать, но противопожарная сигнализация во время пожара не сработала, а многие выходы для эвакуации были заблокированы.
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