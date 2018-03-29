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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
11Акции в память о погибших в Кемерово
10:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе проведут тестовые эвакуации из торговых центров

Сегодня, 29 марта, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проведет тестовые эвакуации людей из развлекательных зон.

Источник: Actualitati.md

Первое учение будет организовано администрацией торгового центра, который находится в Кишиневе на бульваре Негруцци, 2/3.

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Начало учений назначено на 12:00. Кроме тестовых эвакуаций инспекторат проведет противопожарные тренировки во всех торговых центрах Кишинева.

Actualitati.md напоминает, что 25 марта случился пожар ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. В результате трагедии в торговом центре погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В списке пропавших без вести до сих пор числятся 77 человек.

Огромного числа жертв можно было бы избежать, но противопожарная сигнализация во время пожара не сработала, а многие выходы для эвакуации были заблокированы.

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 В Кишиневе проведут тестовые эвакуации из торговых центров
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