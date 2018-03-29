В Кишиневе проведут тестовые эвакуации из торговых центров

Источник: Actualitati.md

Первое учение будет организовано администрацией торгового центра, который находится в Кишиневе на бульваре Негруцци, 2/3.

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Начало учений назначено на 12:00. Кроме тестовых эвакуаций инспекторат проведет противопожарные тренировки во всех торговых центрах Кишинева.

Actualitati.md напоминает, что 25 марта случился пожар ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. В результате трагедии в торговом центре погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В списке пропавших без вести до сих пор числятся 77 человек.