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13:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Трое татарстанцев удостоились звания заслуженного химика РТ

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Трое жителей Татарстана удостоились звания заслуженного химика РТ за вклад в развитие нефтехимической и химической промышленности республики и многолетний труд.

Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Званием «Заслуженный химик Республики Татарстан» теперь обладают работница Нижнекамского завода грузовых шин Флера Гильманова, аппаратчик из «Нижнекамскнефтехима» Илдар Сибгатуллин и начальник ремонтно-механического цеха нижнекамского завода «Эластик» Андрей Петров.

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