Трое татарстанцев удостоились звания заслуженного химика РТ
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Трое жителей Татарстана удостоились звания заслуженного химика РТ за вклад в развитие нефтехимической и химической промышленности республики и многолетний труд.
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