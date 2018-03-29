В регионе 11 компаний производили некачественную молочную продукцию
Некачественные молочные продукты по большей части идут не в магазины, их отправляют по госконтрактам в социальные учреждения.
Некачественные молочные продукты по большей части идут не в магазины, их отправляют по госконтрактам в социальные учреждения.
В Самарской области 24% молочных продуктов производят с нарушением технологии, сообщает 63.ru со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимира Коопа.
Как рассказал Владимир Кооп, некачественные молочные продукты по большей части идут не на прилавки магазинов. Их отправляют по государственным контрактам в школы, детские сады и больницы. Также нечистые на руку производители поставляют продукцию в другие регионы. В списки производителей некачественной продукции попали 11 молочных ферм Кошкинского, Красноярского района, Елховки и другие. Кроме того, некачественная продукция поставлялась и из других областей, например из Оренбургской.
В судах представители таких компаний сваливают свою вину на других: «Это не наша обертка,
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