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10:42 (мск), источник: АиФ Самара

В регионе 11 компаний производили некачественную молочную продукцию

Некачественные молочные продукты по большей части идут не в магазины, их отправляют по госконтрактам в социальные учреждения.

Источник: AP 2018

В Самарской области 24% молочных продуктов производят с нарушением технологии, сообщает 63.ru со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимира Коопа.

Как рассказал Владимир Кооп, некачественные молочные продукты по большей части идут не на прилавки магазинов. Их отправляют по государственным контрактам в школы, детские сады и больницы. Также нечистые на руку производители поставляют продукцию в другие регионы. В списки производителей некачественной продукции попали 11 молочных ферм Кошкинского, Красноярского района, Елховки и другие. Кроме того, некачественная продукция поставлялась и из других областей, например из Оренбургской.

В судах представители таких компаний сваливают свою вину на других: «Это не наша обертка, кто-то под нас подделывается». Наказание в виде штрафа не пугает производителей контрафакта. Потерянные 300 тысяч они возвращают себе за несколько дней. Поэтому Владимир Кооп предлагает не только штрафовать, но и отбирать у нечистых на руку производителей оборудование. За это выступают и депутаты губернской думы.

Существующая система «Меркурий», предусматривающая электронное оформление документов, позволяет потребителю отследить путь товара от коровы до прилавка магазина.

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