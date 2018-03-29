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11:49 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани изменился режим работы регистрационных подразделений ГИБДД

Режим работы подразделений ГИБДД по регистрации автомобилей и прицепов изменился в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

С 1 апреля 2018 года в городе Казани регистрация транспортных средств будет осуществляться по следующим адресам:

— ул. Оренбургский тракт, д. 5 (телефон 5−333−761) и ул. Тэцевская, д. 5 (телефон 5−719−311).

Понедельник — пятница — с 8.00 до 18.00 ч.

Суббота и воскресенье — с 8.00 до 17.00 ч.

Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч.

— ул. Оренбургский тракт, д. 209 и ул. Сибирский тракт, д. 52, (телефон 2−303−030).

Понедельник — с 14.00 до 20.00 ч.

Вторник — Пятница — с 10.00 до 20.00 ч.

Суббота и Воскресенье — с 9.00 до 18.00 ч.

— ул. Проспект Победы, д. 194 (телефон 5−267−526) и ул. Декабристов, д. 96 (телефон 2−041−676).

Понедельник и воскресенье — выходной.

Вторник — Пятница — с 9.00 до 18.00 ч.

Суббота — с 9.00 до 15.00 ч.

Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч., кроме субботы.

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