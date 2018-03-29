Первый на Урале детский университет в 2018 году начнет работу в формате воскресной школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Детский научно-технический университет «Поиск», основанный на базе специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ, Екатеринбург) в 2018 году начнет работу в формате воскресной школы. Принять участие в новом образовательном проекте смогут уральские школьники 6−8 классов, сообщил в четверг ТАСС директор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов.

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«Проведены все подготовительные мероприятия к запуску проекта, в прошлом году мы в тестовом режиме провели зимнюю и летнюю школы. Сейчас мы готовимся к другому формату — в виде воскресной школы, но цель осталась той же — максимально вовлечь детей младшего школьного возраста с 6 по 8 классы спецкурс по химии, физике, биологии, математике и астрономии», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что новый формат детского университета будет действовать весной и осенью.

«Уже согласованы все образовательные программы, определен кадровый состав, в скором времени мы объявим о начале набора школьников», — отметил Мартьянов.

Учебно-научный центр является структурным подразделением УрФУ, он создан в 1990 году для углубленного обучения по программам основного общего и среднего общего образования.

Всего в России четыре СУНЦа: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В центре восемь кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение проводится по авторским программам с 8 по 11 классы.