Первый на Урале детский университет в 2018 году начнет работу в формате воскресной школы
Планируется провести для школьников с 6 по 8 классы спецкурсы по химии, физике, биологии, математике и астрономии.
Планируется провести для школьников с 6 по 8 классы спецкурсы по химии, физике, биологии, математике и астрономии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Детский
«Проведены все подготовительные мероприятия к запуску проекта, в прошлом году мы в тестовом режиме провели зимнюю и летнюю школы. Сейчас мы готовимся к другому формату — в виде воскресной школы, но цель осталась той же — максимально вовлечь детей младшего школьного возраста с 6 по 8 классы спецкурс по химии, физике, биологии, математике и астрономии», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что новый формат детского университета будет действовать весной и осенью.
«Уже согласованы все образовательные программы, определен кадровый состав, в скором времени мы объявим о начале набора школьников», — отметил Мартьянов.
Всего в России четыре СУНЦа: в Москве,
Ранее сообщалось, в 2017 году в рамках работе по выявлению и сопровождению талантливых детей на базе СУНЦа был основан детский
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.