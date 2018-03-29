Прокуратура Норильска проверила больницу после жалоб пациентов в Instagram

Норильская прокуратура проверила городскую больницу № 2 после жалоб пациентов в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Горожане жаловались на антисанитарию и холод в медицинском учреждении. Прокуроры вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обследовали 50 боксов и расположенные в них душевые кабины.

«Нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено», — говорится в сообщении.