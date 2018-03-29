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12:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Норильска проверила больницу после жалоб пациентов в Instagram

В медицинском учреждении выявили нарушения санитарного законодательства.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Норильская прокуратура проверила городскую больницу № 2 после жалоб пациентов в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Горожане жаловались на антисанитарию и холод в медицинском учреждении. Прокуроры вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обследовали 50 боксов и расположенные в них душевые кабины.

«Нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено», — говорится в сообщении.

Но различные нарушения обнаружили в инфекционном отделении — многочисленные следы на потолках, трещины на стенах, отслоение краски на предметах для дезинфекции. Кроме того, на момент проверки практически во всех палатах были закрыты вентиляционные каналы.

На должностных лиц и руководство КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» завели два административных дела. Прокуроры требуют устранить все нарушения, а также привлечь виновных к ответственности.

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Прокуратура Норильска проверила больницу после жалоб пациентов в Instagram
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