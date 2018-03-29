Прокуратура Норильска проверила больницу после жалоб пациентов в Instagram
В медицинском учреждении выявили нарушения санитарного законодательства.
В медицинском учреждении выявили нарушения санитарного законодательства.
Норильская прокуратура проверила городскую больницу № 2 после жалоб пациентов в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в
Горожане жаловались на антисанитарию и холод в медицинском учреждении. Прокуроры вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обследовали 50 боксов и расположенные в них душевые кабины.
«Нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено», — говорится в сообщении.
На должностных лиц и руководство КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» завели два административных дела. Прокуроры требуют устранить все нарушения, а также привлечь виновных к ответственности.
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