Проверка торговых центров идёт в Иркутской области. За месяц в регионе горело три ТРЦ

Это кадры из Саянска. 4 марта загорелся торговый центр. Двухэтажное здание — в огне и клубах едкого дыма — горит пластик. Ядовитое чёрное облако вырывается из горящих помещений. При пожаре пострадал один человек. Несмотря на эвакуацию, некоторые предприниматели продолжали спасать имущество.
— Продавцам сказали, что там дым идёт. Ни администратора, никого не было. Ну и всё. Пожар.
Иркутск. 16 марта в 6 вечера дым повалил с крыши трёхэтажного здания. Там расположен торговый центр «Меркурий», а также офисные помещения. Это центр города. По тревоге тогда эвакуировали десятки человек. Обошлось без пострадавших.
Через четыре дня снова тревога. И опять в торговом центре. Пожар в Ангарске. Горит здание бывшей швейной фабрики, которое переделали под магазины, кафе и рестораны. По пустотам и перекрытиям огонь распространялся с большой скоростью. К счастью, люди не пострадали.
— Приспособленное здание. Ранее это была швейная фабрика. Имеет многоуровневую систему пристроенных между собой зданий от четвёртого до первого этажа, — говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.
По всей стране в подобных приспособленных помещениях открыто огромное число торгово-офисных центров. Сейчас их проверяют эксперты.
— Пожарная тревога. Всем посетителям и персоналу покинуть здание.
Сегодня утром учебная тревога сработала в иркутском торговом центре «КомсоМолл». Здание новое. Построено по современным стандартам. Специалисты изучают пожарную сигнализацию, наличие средств тушения и дополнительные выходы. Они открываются автоматически после срабатывания сигнала тревоги.
— Сейчас мы проверим, открыты ли эвакуационные выходы. Первый выход. Видим, что открыт. Включился свет. Пойдём к следующей двери. Она открыта. Видим, что территория не захламлена.
Кинотеатр и игровая комната находятся на верхнем этаже здания. Из кинозала — три выхода. Двери здесь никто не запирает. В соседней игровой детей сегодня мало как никогда. Персонал признаётся, после трагедии в Кемерово посетителей стало в разы меньше. Мы тем временем узнаём у работников центра, знают ли они правила поведения в случае ЧП.
— Где находится выход?
— Эвакуационный?
— Да. — Я не знаю.
— Не знаете, где выход?
— Я только недавно работаю совсем.
Подобные проверки будут проходить и дальше. Сотрудники прокуратуры просят людей с пониманием отнестись с неудобствам.
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