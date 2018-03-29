В Волгограде прозвучит сигнал «Воздушная тревога»

— Учебная проверка систем экстренного оповещения населения проходит ежегодно в соответствии с Планом основных мероприятий Волгоградской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, — пояснили в ведомстве. — Сигнал с непрерывным и прерывистым 3-х минутным звучанием подается с для оповещения населения о том, что в это время по радиовещательным и телевизионным каналам звучит речевая информация с обращением «Внимание всем!».