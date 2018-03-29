«Самый красивый преступник США» станет отцом ребенка богатой наследницы
Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, и дочь владельца Topshop Хлоя Грин станут родителями. В октябре он подал на развод с женой, которая дождалась его из тюрьмы. У них был общий ребенок. Для 27-летней Грин, наследницы почти пяти миллиардов долларов, это будет первый ребенок.
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