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12:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 200 заявок на ямочный ремонт дорог поступило от жителей Иркутска

Около 200 заявок на ямочный ремонт дорог поступило от жителей Иркутска. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, есть участки дорог, по которым поступает несколько обращений. В частности, это улицы 30-ой Дивизии, Нижняя Набережная, Ядринцева. Формируется график ямочного ремонта, который будет опубликован на сайте предприятия. На сегодняшний день выполнены работы на площади около 1 тыс. кв. метров более чем на 30 улицах, сообщает 29 марта 2018 года пресс-служба.

Напомним, ямочный ремонт начался в Иркутске в середине марта. Для проведения работ задействована специальная техника — рециклеры, которые устраняют деформации дорожного покрытия методом литого асфальта. Эти машины можно использовать при минусовых температурах для устранения сложных нарушений дорожного покрытия.

«Использование этого метода, безусловно, временная мера, чтобы водители не били машины на появившихся после зимы ямах и выбоинах. Уже в апреле мы подключим к ремонту дорог машины БЦМ. А после запуска асфальтобетонного завода, который планируется к середине апреля, будут работать автоматизированные машины Schmidt, которые под давлением подают асфальтобетонную смесь струйным способом», — отметил Михаил Чайковский.

Жители могут оставить заявки по телефону 48−70−86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».

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