Самарцы жалуются на огромные лужи в городе
В редакцию «Комсомольской правды — Самара» обратились жители Железнодорожного района города. На нескольких улицах образовались огромные лужи, которые мешают как пешеходам, так и водителям.
В редакцию «Комсомольской правды — Самара» обратились жители Железнодорожного района города. На нескольких улицах образовались огромные лужи, которые мешают как пешеходам, так и водителям.
Речь, в частности, о лужах на улице Тухачевского около дома № 243 и улице Гагарина около остановки «Клиники медуниверситета».
— Улица Тухачевского — лужа огромная возле дома 243 и на улице Гагарина около остановки «Клиники медуниверситета»! Снег на тротуаре не почищен, слякоть, лужа, люди ходят в обход или «переплывают», — негодует самарец Олег Казарин.
Напомним, откачку воды в Самаре начали с Кировского и Куйбышевского района. За двое суток откачали около 1,4 тысячи кубометров воды.
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