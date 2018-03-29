Самарцы жалуются на огромные лужи в городе

Речь, в частности, о лужах на улице Тухачевского около дома № 243 и улице Гагарина около остановки «Клиники медуниверситета».

— Улица Тухачевского — лужа огромная возле дома 243 и на улице Гагарина около остановки «Клиники медуниверситета»! Снег на тротуаре не почищен, слякоть, лужа, люди ходят в обход или «переплывают», — негодует самарец Олег Казарин.