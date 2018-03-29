В Новокуйбышевске в начале апреля пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Как и в прошлые года на выставке будут представлены различные сорта и виды меда, мясной и рыбной продукции, товары для дачников, мясо индейки, полуфабрикаты, колбасные изделия. В этом году ассортимент продукции будет расширен. Такое поручение отделу потребительского рынка дал глава города Сергей Марков.