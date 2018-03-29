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11:50 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске в начале апреля пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В следующую субботу, 7 апреля, в Новокуйбышевске состоится первая в этом году сельскохозяйственная выставка-продажа. Пройдет она на традиционном месте — на площадке в районе дома № 49 на проспекте Победы.

Как и в прошлые года на выставке будут представлены различные сорта и виды меда, мясной и рыбной продукции, товары для дачников, мясо индейки, полуфабрикаты, колбасные изделия. В этом году ассортимент продукции будет расширен. Такое поручение отделу потребительского рынка дал глава города Сергей Марков.

Отметим, что цены на выставке-продаже будут ниже среднегородских. Для покупателей будет организован удобный въезд и выезд для погрузки приобретенных продуктов. Общественный транспорт будет ожидать сразу на выходе с территории ярмарки. Работать ярмарка будет с 8:00 до 16:00.

Следующая выставка пройдёт 5 мая.

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