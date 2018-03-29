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11:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

На железнодорожном вокзале в Красноярске прозвучит духовная музыка

Перед горожанами выступит хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ».

Сегодня, 29 марта, в 17.00 на железнодорожном вокзале в Красноярске прозвучит духовная музыка.

Перед пассажирами выступит один из лучших коллективов города и края — хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ». На один час зал ожидания превратится в концертный зал, 30 солистов ансамбля исполнят духовную музыку современного московского композитора, заслуженного деятеля искусств России Анатолия Киселёва.

Напомним, что постоянные концерты на железнодорожном вокзале проходят каждый последний четверг месяца. Следующий состоится 26 апреля. Закроется концертный сезон 31 мая.

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