Сегодня, 29 марта, в 17.00 на железнодорожном вокзале в Красноярске прозвучит духовная музыка.

Перед пассажирами выступит один из лучших коллективов города и края — хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ». На один час зал ожидания превратится в концертный зал, 30 солистов ансамбля исполнят духовную музыку современного московского композитора, заслуженного деятеля искусств России Анатолия Киселёва.