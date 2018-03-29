«Екатеринбург Арену» возглавила женщина

Директором стадиона «Екатеринбург Арена» стала Оксана Тищенко, в прошлом исполнительный директор ФК «Урал». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

28 марта Тищенко в новом статусе приняла участие в заседании регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018. Она сообщила о готовности стадиона к предстоящему 1 апреля матчу «шмелей» с казанским «Рубином».