«Екатеринбург Арену» возглавила женщина

Директором стадиона «Екатеринбург Арена» стала Оксана Тищенко, в прошлом исполнительный директор ФК «Урал». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
28 марта Тищенко в новом статусе приняла участие в заседании регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018. Она сообщила о готовности стадиона к предстоящему 1 апреля матчу «шмелей» с казанским «Рубином».
«Екатеринбург Арена» примет четыре игры мундиаля: 15 июня на поле выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня сыграют футболисты из Японии и Сенегала, а 27 июня — Мексики и Швеции.
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