В Вербное воскресенье в Петербурге увеличат количество автобусов к кладбищам

Источник: Комсомольская правда

До одного из главных православных праздников, Пасхи, остается чуть больше недели. Отмечать воскресение Христово верующие будут в следующее воскресенье, 8 апреля. А за неделю до этого по традиции наступит Вербное Воскресенье.

В этот день 1 апреля в Петербурге увеличат количество автобусов на маршрутах, которые едут к местам массовых захоронений, сообщает пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Больше будет автобусов на маршруте № 90, который следует от улицы Костюшко до Южного кладбища; № 138 «Станция метро «Площадь Мужества» — Крематорий», № 195 «Станция метро «Проспект Ветеранов» — Южное кладбище», № 397 «улица Жени Егоровой — поселок Парголово, СПК «Пригородный» и № 398 «Ж/д станция Парголово — Северное кладбище».

Напомним, Вербное Воскресенье знаменует вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней Его жизни.