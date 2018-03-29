В Вербное воскресенье в Петербурге увеличат количество автобусов к кладбищам
Этот праздник верующие отметят 1 апреля.
Этот праздник верующие отметят 1 апреля.
До одного из главных православных праздников, Пасхи, остается чуть больше недели. Отмечать воскресение Христово верующие будут в следующее воскресенье, 8 апреля. А за неделю до этого по традиции наступит Вербное Воскресенье.
В этот день 1 апреля в Петербурге увеличат количество автобусов на маршрутах, которые едут к местам массовых захоронений, сообщает
Больше будет автобусов на маршруте № 90, который следует от улицы Костюшко до Южного кладбища; № 138 «Станция метро «Площадь Мужества» — Крематорий», № 195 «Станция метро «Проспект Ветеранов» — Южное кладбище», № 397 «улица Жени Егоровой — поселок Парголово, СПК «Пригородный» и № 398 «Ж/д станция Парголово — Северное кладбище».
Напомним, Вербное Воскресенье знаменует вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней Его жизни.
В этот день принято освещать вербу в церкви и хранить ее до следующей Пасхи. И с понедельника начинается последняя неделя Великого поста — Страстная неделя.
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