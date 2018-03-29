Заповедное озеро Чистое под Воронежем может стать «Грязным»

Источник: AP 2018

Сотрудники Воронежского заповедника тревожатся за судьбу озера Чистое, расположенного на охраняемой территории. В течение летнего периода жители поселка Краснолесный купаются здесь и отдыхают на берегу, зачастую оставляя после себя мусор. По закону это запрещено, но администрация заповедника не хочет идти на конфликт с людьми. И активно ищет пути компромисса. Ведь и оставить жителей, особенно детей, без водных развлечений не правильно.

Ситуацию может спасти расположенное неподалеку, но уже за границей заповедника, озеро с говорящим названием «Грязное». Его сегодняшнее состояние не позволяет использовать его для купания: прилегающая территория и дно требуют очистки. Местные жители мечтают обустроить там зону отдыха. Правда, это потребует не только привлечения рабочей силы — жители готовы выйти на субботник — но и привлечения денежных средств на расчистку дна и последующее исследование состава воды, насколько она пригодна для купания.