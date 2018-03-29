В Красноярске МЧС извинилось за хамство своего сотрудника на «телефоне доверия»

Красноярка хотела получить консультацию на «телефоне доверия» МЧС, но с ней не захотели говорить. О сложившейся ситуации на своей странице Facebook рассказала жительница Красноярска Ольга Маевская.

В Красноярске сотрудники МЧС вынуждены были извиняться перед жительницей города за плохую работу своего сотрудника, дежурившего на телефоне доверия. Ольга Маевская рассказала, что позвонила сегодня на телефон (391) 227−09−19 чтобы уточнить, может ли она сообщать по нему информацию о замеченных нарушениях пожарной безопасности. Этот вопрос волнует многих людей после трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

«У ответившей мне сотрудницы ведомства очевидно профвыгорание. Так резко и эмоционально разговаривать с людьми, звонящими на “телефон доверия” нельзя. Я спросила, могут ли граждане по этому номеру сообщать о нарушениях пожарной безопасности? С её слов оказалось, что нет. Спросила, где я вообще взяла этот номер», — рассказала Ольга.

В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что в обязанности операторов телефона доверия входит прием всех сообщений от населения и дальнейшая их передача специалистам. Никаких консультаций населению по мерам пожарной безопасности и другим вопросам операторы давать не могут.

По всем фактам, которые сообщат жители Красноярского края, будь то закрытый пожарный выход в торговом центре, заблокированный въезд во двор, неработающая пожарная сигнализация в подъезде или вымогательство денег сотрудниками, будет назначена проверка. После ее окончания и устранения всех выявленных нарушений, заявителю пришлют уведомление. Продублировать сообщение можно через форму «Вопрос начальнику» на официальном сайте ведомства. Там к информации о нарушении можно приложить фотографию или любой другой подтверждающий документ.