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12:10 (мск), источник: Om1.ru

Омск приготовился к весеннему паводку

Мэрия города отчиталась о выполненных работах.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 29 марта, мэрия Омска представила отчёт о выполненных работах по предупреждению весеннего паводка.

Как сообщили в администрации, с 270 мест возможного подтопления дорожные службы вывезли снег.

В мэрии также отметили, что снег вывезли с дополнительных 20 мест. Всего же за прошедшую зиму на полигоны отправлено 700 624 кубометров снега.

Юрий Бибик, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации:

 — Специалисты из управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают вывозить снег, повторно промывают объекты ливневой канализации. Ведётся ежедневное наблюдение за состоянием водостоков, насыпей, подходов, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прилегающих к ним территорий.

Бибик также отметил, что омичам необходимо соблюдать правила благоустройства во избежание подтопления и приводить в порядк территории около домов.

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