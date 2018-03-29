Омск приготовился к весеннему паводку

Источник: Om1.ru

Сегодня, 29 марта, мэрия Омска представила отчёт о выполненных работах по предупреждению весеннего паводка.

Как сообщили в администрации, с 270 мест возможного подтопления дорожные службы вывезли снег.

В мэрии также отметили, что снег вывезли с дополнительных 20 мест. Всего же за прошедшую зиму на полигоны отправлено 700 624 кубометров снега.

Юрий Бибик, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации:

— Специалисты из управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают вывозить снег, повторно промывают объекты ливневой канализации. Ведётся ежедневное наблюдение за состоянием водостоков, насыпей, подходов, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прилегающих к ним территорий.