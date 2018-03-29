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12:19 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»

«Карга туй» (Праздник прилета птиц), посвященный творческим семьям «Крепкая семья — Крепкая Россия», состоится 1 апреля в ДК Железнодорожников. Начало мероприятия в 11.00.

Карга туй — замечательный праздник прихода весны у древних башкир. Народ встречал обновление природы песнями, танцами, играми. Всем действием руководил юлбарсы или албасыр (путеводитель). Существовала традиция готовить молочную кашу из пшена, но до конца ее не съедали. Остатки блюда раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, на ветки деревьев, чтобы накормить прилетевших с юга птиц. Деревья украшали красочными платками, разноцветными ленточками и цветными бусами.

На Карга туй башкиры традиционно накрывают праздничный стол. Считается, что год будет урожайным и удачным, если на празднике все будут сыты и довольны. Праздник сопровождается творческими состязаниями народных певцов и сказителей, различными спортивными соревнованиями.

Организаторы межнационального весеннего праздника «Карга туй», который будет отмечаться 1 апреля в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина: общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» города Самары при поддержке Администрации Губернатора, Администрации г. о. Самара, Дома дружбы народов Самарской области.

В холле ДК Железнодорожников гостей праздника угостят башкирской кашей и чаем, будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы по хореографии. В празднике примут участие национальные башкирские самодеятельные творческие коллективы Самарской области, активисты ОО «Курултай башкир», почетные гости из районов области и Республики Башкортостан. В концерте выступят творческие семьи из сел и районов области, башкирский народный танцевальный ансамбль «Ляйсан» (рук. Рауда Шаймарданова) и профессиональные артисты из группы «Караван-Сарай» (г. Уфа), сообщает портал «Все мы — Россия!».

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