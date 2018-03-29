Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»

Карга туй — замечательный праздник прихода весны у древних башкир. Народ встречал обновление природы песнями, танцами, играми. Всем действием руководил юлбарсы или албасыр (путеводитель). Существовала традиция готовить молочную кашу из пшена, но до конца ее не съедали. Остатки блюда раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, на ветки деревьев, чтобы накормить прилетевших с юга птиц. Деревья украшали красочными платками, разноцветными ленточками и цветными бусами.

На Карга туй башкиры традиционно накрывают праздничный стол. Считается, что год будет урожайным и удачным, если на празднике все будут сыты и довольны. Праздник сопровождается творческими состязаниями народных певцов и сказителей, различными спортивными соревнованиями.

Организаторы межнационального весеннего праздника «Карга туй», который будет отмечаться 1 апреля в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина: общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» города Самары при поддержке Администрации Губернатора, Администрации г. о. Самара, Дома дружбы народов Самарской области.