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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Тепло придет в Нижний Новгород 1 апреля

Однако будет пасмурно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

В Нижний Новгород идет долгожданное тепло. По прогнозам синоптиков, 1 апреля температура воздуха наконец-то преодолеет отметку в ноль градусов.

Согласно информации портала «Гисметео», последний день рабочей недели еще будет прохладным: ночью -10, днем до нуля. При этом ожидается неприятный сильный ветер до 13 метров в секунду.

В субботу прогнозируется пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха — 8 ночью, до -1 днем. А вот начиная с воскресенья к нам робко постучится весна. 1 апреля в дневные часы разогреет до +3 градусов. Однако будет пасмурно и с осадками.

Следующая рабочая неделя обещает быть теплой: к выходным синоптики прогнозируют потепление до +10 градусов. Правда, солнца будет мало, ожидаются кратковременные осадки.

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