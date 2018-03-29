Тепло придет в Нижний Новгород 1 апреля
Однако будет пасмурно.
Однако будет пасмурно.
В Нижний Новгород идет долгожданное тепло. По прогнозам синоптиков, 1 апреля температура воздуха
Согласно информации портала «Гисметео», последний день рабочей недели еще будет прохладным: ночью -10, днем до нуля. При этом ожидается неприятный сильный ветер до 13 метров в секунду.
В субботу прогнозируется пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха — 8 ночью, до -1 днем. А вот начиная с воскресенья к нам робко постучится весна. 1 апреля в дневные часы разогреет до +3 градусов. Однако будет пасмурно и с осадками.
Следующая рабочая неделя обещает быть теплой: к выходным синоптики прогнозируют потепление до +10 градусов. Правда, солнца будет мало, ожидаются кратковременные осадки.
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