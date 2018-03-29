Тепло придет в Нижний Новгород 1 апреля

Источник: AP 2018

В Нижний Новгород идет долгожданное тепло. По прогнозам синоптиков, 1 апреля температура воздуха наконец-то преодолеет отметку в ноль градусов.

Согласно информации портала «Гисметео», последний день рабочей недели еще будет прохладным: ночью -10, днем до нуля. При этом ожидается неприятный сильный ветер до 13 метров в секунду.

В субботу прогнозируется пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха — 8 ночью, до -1 днем. А вот начиная с воскресенья к нам робко постучится весна. 1 апреля в дневные часы разогреет до +3 градусов. Однако будет пасмурно и с осадками.