Стоянка грузовиков будет запрещена в центре Нижнего Новгорода с 17 апреля
Запрет введен в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта.
Запрет введен в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта.
Ограничить остановку грузовых автомобилей на улице Белинского планируется с 17 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Согласно сообщению, при движении по улице Белинского грузовикам нельзя будет останавливаться на участке от пересечения с Ковалихинской до пересечения с Полтавской. По данным ЦОДД, запрет стоянки для большегрузов введен «в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта».
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