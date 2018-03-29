Стоянка грузовиков будет запрещена в центре Нижнего Новгорода с 17 апреля

Ограничить остановку грузовых автомобилей на улице Белинского планируется с 17 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.



Согласно сообщению, при движении по улице Белинского грузовикам нельзя будет останавливаться на участке от пересечения с Ковалихинской до пересечения с Полтавской. По данным ЦОДД, запрет стоянки для большегрузов введен «в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта».