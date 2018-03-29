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16:48 (мск), источник: Publika.md

Ученые нашли в клетках человека белок, замедляющий рост рака

Молекулярные биологи из МГУ и институтов РАН выяснили, что один из белков, встречающихся в клетках кожи человека и других млекопитающих, может подавлять рост раковых опухолей, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Pharmacology.

«Мы продолжим изучать то, как SLURP действует на другие модели рака, в том числе на культуры клеток первичных опухолей, и на человеческие опухоли, имплантированные в тело лабораторных животных. Если эти эффекты подтвердятся, то можно будет задуматься и о клинических исследованиях наших белков», — заявил Михаил Шулепко из Института биохимии РАН в Москве, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда.

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Геномы человека и других многоклеточных живых существ содержат в себе сразу несколько наборов генов, которые содержат в себе специальные «инструкции», заставляющие их клетки самоуничтожиться при исполнении определенных условий. Подобное «самоубийство» отдельных клеток помогает всему организму выживать при развитии вирусных инфекций или рака.

Многие из подобных реакций запускаются не сами по себе, в результате внутренних клеточных процессов, а в результате контакта оболочки клетки с особыми сигнальными молекулами. Это позволяет иммунитету убивать «взбунтовавшиеся» клетки, способные стать родоначальниками раковых опухолей, и очищать организм от слабых и одряхлевших клеток.

Недавно, как рассказывают Шулепко и его коллеги, ученые обнаружили в клетках кожи человека и других теплокровных существ необычный набор белков, похожих по структуре на токсины змей и других рептилий. В отличие от их «кузенов», блокирующих передачу нервных импульсов, эти молекулы, получившие название SLURP, действуют не на нервную систему, а на все клетки в целом, ускоряя или замедляя их рост.

Это натолкнуло ученых на мысль, что подобные соединения можно использовать для борьбы с раком в качестве своеобразного «стоп-сигнала», останавливающего размножение опухолевых клеток. Они проверили эту идею, вырастив несколько колоний клеток рака кожи, груди, легких и прямой кишки и обработав их большим количеством двух белков этого семейства, SLURP-1 и SLURP-2.

Эти эксперименты показали, что оба белка значительно замедлили рост почти всех видов рака, блокируя работу особых рецепторов на поверхности их клеток, заставляющих их делиться. В среднем, через сутки после такой обработки число раковых клеток снизилось на 40−70% по сравнению с контрольными образцами опухолей.

Что интересно, попадание больших количеств SLURP-1 и SLURP-2 в питательную среду заставляло раковые клетки вырабатывать еще большее число этих молекул. Это создавало своеобразную «цепную реакцию», в ходе которой рак фактически уничтожал сам себя.

Как отмечают Шулепко и его коллеги, пока не понятно, как именно эти белки заставляют раковые клетки уничтожить сами себя, и какую роль они играют в работе организма. Если ученым удастся найти ответы на эти вопросы и подтвердить, что эти молекулы действительно уничтожают рак, то тогда у них появится возможность для проведения клинических испытаний, сообщает РИА Новости.

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