Приемные семьи для одиноких пенсионеров появятся в Иркутской области

Одиноких пенсионеров жители Иркутской области смогут принимать в свои семьи. Так пожилым людям станет легче — будет кому о них заботиться и ухаживать, а если семья с малышами — то и понянчиться бабушкам и дедушкам только в радость. А тем, кто возьмет пенсионеров к себе домой, будут каждый месяц платить.