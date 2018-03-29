Приемные семьи для одиноких пенсионеров появятся в Иркутской области
Сибирякам, принявшим пожилых людей, будут каждый месяц платить.
Сибирякам, принявшим пожилых людей, будут каждый месяц платить.
Одиноких пенсионеров жители Иркутской области смогут принимать в свои семьи. Так пожилым людям станет легче — будет кому о них заботиться и ухаживать, а если семья с малышами — то и понянчиться бабушкам и дедушкам только в радость. А тем, кто возьмет пенсионеров к себе домой, будут каждый месяц платить.
— В северных районах выплата составит 4225 рублей, в остальных районах области — 3900 рублей, — сообщает
Законопроект «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», внесенный депутатами, уже одобрили в первом чтении на 60-й сессии Законодательного Собрания 28 марта. К слову, подобные законы уже действуют в 14 субъектах России.
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