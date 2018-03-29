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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Приемные семьи для одиноких пенсионеров появятся в Иркутской области

Сибирякам, принявшим пожилых людей, будут каждый месяц платить.

Источник: Комсомольская правда

Одиноких пенсионеров жители Иркутской области смогут принимать в свои семьи. Так пожилым людям станет легче — будет кому о них заботиться и ухаживать, а если семья с малышами — то и понянчиться бабушкам и дедушкам только в радость. А тем, кто возьмет пенсионеров к себе домой, будут каждый месяц платить.

— В северных районах выплата составит 4225 рублей, в остальных районах области — 3900 рублей, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области. — В приемную семью пожилых людей станут устраивать только на добровольной основе и составлять соответствующий договор.

Законопроект «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», внесенный депутатами, уже одобрили в первом чтении на 60-й сессии Законодательного Собрания 28 марта. К слову, подобные законы уже действуют в 14 субъектах России.

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