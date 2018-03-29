МВД Иркутской области: в «группах смерти» состояли 150 подростков
«Группы смерти»
«Группы смерти»
В «группах смерти» состояли 150 подростков из Иркутской области. Цифру озвучил в своем докладе начальник ГУ МВД по Иркутской области,
О некоторых случаях мы уже сообщали. Один из них произошел в
— Проблема носит серьезный характер! — отметил Андрей Калищук.
Конечно, преступные сообщества в Сети, которые угрожают детям, регулярно блокируют полицейские.
— В 2017-ом нам удалось закрыть 14 опасных
И полицейские, и детские психологи призывают родителей проявлять участие в жизни ребенка. Пубертатный возраст — непростое время. Важно уделять внимание детям, быть в курсе их дел.
Печально то, что даже официально зарегистрированные цифры не становятся меньше, а, наоборот, растут. Так, в 2015-ом среди подростков было 111 попыток покончить жизнь самоубийством, в 2016-ом — 108.
КСТАТИ.
За пять лет преступлений стало меньше.
В регионе снижается количество преступлений. Полицейские сравнили 2012 и 2017 годы. За пять лет правонарушения с 60 тысяч сократились до 46. Увеличилась и раскрываемость — с 44% до 56,5%. К уголовной ответственности привлекли 23 тысячи злоумышленников.
В регионе в 2017-ом году удается раскрыть 92,3% всех убийств. Это выше, чем по стране. Кстати, и становится таких преступлений у нас меньше. В 2012-ом году в регионе было 740 разбойных нападений, а в 2017-ом — 215.
— Цифры снизились благодаря нашей профилактической работе, усилению мер безопасности в банковских и финансовых учреждениях, — уверен Андрей Калищук.
620 автомобилей удалось вернуть их законным владельцам. Кстати, большинство машин угоняют с неохраняемых стоянок возле домов. Помогают полицейским и народные дружинники: за 12 месяцев добровольцы схватили 30 преступников и почти три тысяч мелких нарушителей.
КОНКРЕТНО.
Об
К сожалению, такой вид мошенничества процветает. Каждый год регистрируют 1200 таких правонарушений. Их раскрываемость, увы, невысокая. Вычислить таких мошенников непросто — зачастую они орудуют из других регионов. Наивных граждан обманывают на популярных сайтах
— Удалось задержать 160 человек, причастных у таким аферам, — рассказал Андрей Калищук. — Из оборота изъяли 6,5 тысяч
Об алкогольном суррогате.
Среди регионов РФ Иркутская область в прошлом году заняла первую строчку антирейтинга по количеству незаконной алкогольной продукции. У нас изъяли 770 тысяч литров (!) суррогата. Прикрыли шесть подпольных цехов про производству спирта. За продажу горячительного несовершеннолетним привлекли 420 продавцов. 72 ларька, где регулярно нарушали запрет на продажу алкоголя детям, закрыли. Еще в 70 точках запретили торговать спиртными напитками.
О коррупции.
В Иркутской области удалось поймать 170 коррупционеров, 100 из них имели должностной статус. К уголовной ответственности привлекли 106 взяточников. Средняя сумма взятки — 156,5 тыс. рублей.
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