Заявок на награждение молодых строителей и промышленников ждут в ЗС Иркутской области

Как рассказал спикер ЗС Сергей Брилка, заявки уже есть практически во всех конкурсных номинациях, но пока кандидатов на присуждение премии в номинации «Промышленность и строительство», сообщает 29 марта 2018 года пресс-служба ЗС.

«Выступить с ходатайством могут профсоюзные организации предприятий. Уверен, в этой сфере много молодых и перспективных специалистов», — сказал Сергей Брилка. Наиболее востребованной на сегодняшний день оказалась номинация «Культура и искусство». Соискателям нужно успеть направить свои документы в ЗС до 1 апреля.