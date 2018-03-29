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12:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Заявок на награждение молодых строителей и промышленников ждут в ЗС Иркутской области

Завершается приём заявок на присуждении премии Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодежной политики.

Как рассказал спикер ЗС Сергей Брилка, заявки уже есть практически во всех конкурсных номинациях, но пока кандидатов на присуждение премии в номинации «Промышленность и строительство», сообщает 29 марта 2018 года пресс-служба ЗС.

«Выступить с ходатайством могут профсоюзные организации предприятий. Уверен, в этой сфере много молодых и перспективных специалистов», — сказал Сергей Брилка. Наиболее востребованной на сегодняшний день оказалась номинация «Культура и искусство». Соискателям нужно успеть направить свои документы в ЗС до 1 апреля.

В целом, заявки на присуждении премии ЗС в сфере молодёжной политики поступили из разных территорий Иркутской области, своих кандидатов представили не только крупные города, но и сельские территории. Спикер также напомнил, что размер премии составляет 50 тыс. рублей, вручение состоится 27 июня в День молодёжи.

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