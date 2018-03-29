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12:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на апрель 2018 в Екатеринбурге: в первую неделю потеплеет, а потом опять наступят холода

С 3 по 7 апреля ожидается до +9 градусов тепла по Цельсию.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Весь март жители Урала возмущались: ну вот, вроде бы весна, а где же пение птичек, где бабочки, где тепло, в конце концов? И правда, несмотря на то, что зима официально закончилась еще месяц назад, сугробы, регулярные снегопады, а порой и морозы говорили обратное. Но со следующей недели господство зимы в нашем регионе все же закончится, и сугробы капитулируют под натиском теплого воздуха.

— Большие массы теплого воздуха со Средиземного моря пройдут через юго-западные районы нашей страны и достигнут Урала, — рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловского гидрометцентра. — Основательный вынос тепла мы ожидаем с 3 по 7 апреля. В эти дни будет от +4 до +9 градусов тепла по Цельсию. Ночью — от 0 до -4 градусов Цельсия.

Такого интенсивного тепла в этом году еще не было, уверяют синоптики. Так что запасайтесь резиновыми галошами и сапогами — снег будет таять и течь. Однако убирать шубу глубже в шкаф все же пока рано.

— После потепления снова может похолодать, — добавила Галина Шепоренко. — Атмосфера это все-таки неустойчивая среда.

Правда потом потеплеет опять. Вслед за этим на Урале может начаться и сезон паводков. Но вот какими именно они будут, специалисты пока не знают. Слишком многое зависит от того, какая в апреле установится погода и сколько выпадет осадков.

— Зима была теплой и малоснежной. Однако в марте прошло несколько циклонов, из-за чего было большое пополнение снегозапасов по бассейнам рек. Но нормы они все равно не достигли, — рассказала Неля Мирошникова, начальник отдела гидрологических прогнозов «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». — Если резко выпадут осадки, на отдельных реках возможен интенсивный подъем воды. Тут очень многое будет зависеть от погодных условий апреля. Но мы предполагаем, что уровень воды окажется около и выше нормы местами до метра.

В целом же синоптики рекомендуют быть готовыми к тому, что в середине апреля вода достигнет максимального уровня в бассейнах рек Пышма и Ница. В мае аналогичное может случится с Уфом, Чусовой, Силвой и рекой Тура. Во второй половине мая и в июне подтопит окрестности Лозьвы и Тавды.

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