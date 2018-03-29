Погода на апрель 2018 в Екатеринбурге: в первую неделю потеплеет, а потом опять наступят холода
С 3 по 7 апреля ожидается до +9 градусов тепла по Цельсию.
С 3 по 7 апреля ожидается до +9 градусов тепла по Цельсию.
Весь март жители Урала возмущались: ну вот, вроде бы весна, а где же пение птичек, где бабочки, где тепло, в конце концов? И правда, несмотря на то, что зима официально закончилась еще месяц назад, сугробы, регулярные снегопады, а порой и морозы говорили обратное. Но со следующей недели господство зимы в нашем регионе все же закончится, и сугробы капитулируют под натиском теплого воздуха.
— Большие массы теплого воздуха со Средиземного моря пройдут через
Такого интенсивного тепла в этом году еще не было, уверяют синоптики. Так что запасайтесь резиновыми галошами и сапогами — снег будет таять и течь. Однако убирать шубу глубже в шкаф все же пока рано.
— После потепления снова может похолодать, — добавила Галина Шепоренко. — Атмосфера это
Правда потом потеплеет опять. Вслед за этим на Урале может начаться и сезон паводков. Но вот какими именно они будут, специалисты пока не знают. Слишком многое зависит от того, какая в апреле установится погода и сколько выпадет осадков.
— Зима была теплой и малоснежной. Однако в марте прошло несколько циклонов,
В целом же синоптики рекомендуют быть готовыми к тому, что в середине апреля вода достигнет максимального уровня в бассейнах рек Пышма и Ница. В мае аналогичное может случится с Уфом, Чусовой, Силвой и рекой Тура. Во второй половине мая и в июне подтопит окрестности Лозьвы и Тавды.
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